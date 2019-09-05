شكرا لقرائتكم ملعب نهائى كأس مصر .. استاد الإسكندرية يرفض استضافة المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ملعب نهائى كأس مصر ملعب نهائى كأس مصر .. كشف مسئولو استاد الاسكندرية، عن رفضهم استضافة مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر لها فى الثامنة مساء يوم الأحد المقبل.

وكشف مصدر مطلع، أن إدارة الزمالك تلقت فى البداية اخطارًا بإقامة نهائى الكأس على استاد الاسكندرية بحضور 10 ألاف مشجع، إلا أن مسئولو الأبيض فوجئوا برفض استاد الاسكندرية استضافة المباراة بحضور جماهيرى.

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أضاف المصدر، أن الزمالك أخطر شفهيًا بعد ذلك بإقامة اللقاء على استاد برج العرب بحضور 10 ألاف مشجع، ثم تم إخطارهم بأن برج العرب وافق على استضافة المباراة بدون حضور جماهيرى أيضًا.

تابع المصدر حديثه، مؤكدًا إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع القيادات الأمنية فى الثالثة عصر غدًا الخميس، لتحديد ملعب نهائى الكأس وعدد الجماهير التى سيسمح لها بالحضور، لافتًا إلى أن المباراة ستقام فى الإسكندرية ولكن سوف يتم تحديد الملعب خلال الاجتماع.