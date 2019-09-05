شكرا لقرائتكم تقارير: الأهلي يفاوض لاعب اندرلخت البلجيكي بتوجيه من فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية بلجيكية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع البلجيكي أدريان تريبيل لاعب خط وسط أندرلخت البلجيكي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر بناءا على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

قال موقع موقع فوتبول كرانت البلجيكي أن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع أدريان تريبيل خاصة بعد تولي فايلر مهمة تدريب النادي، وهو ما يجعل ملف التعاقدات في القلعة الحمراء مفتوحا ولم يغلق حتى الآن.

يذكر أن القيد المحلي في مصر يستمر حتى يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يمنح الإدارة الحمراء فرصة لإبرام صفقات جديدة.