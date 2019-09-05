شكرا لقرائتكم السلمي: العمل في ملعب عبدالله الفيصل يسير في الطريق الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رجاءالله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أن البرنامج الزمني لصيانة ملعب الأمير عبدالله الفيصل يسير في الطريق الصحيح.

وقال وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، في حديثه لـ"في المرمى": لدينا اطمئنان كبير على سير العمل في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، كما أن البرنامج الزمني لصيانته يسير في الطريق الصحيح، وسنسمح لوسائل الإعلام بزيارة الملعب عند قرب اكتمال المرحلة النهائية.

ويُعرف ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بأنه من أقدم الملاعب في السعودية بعدما تم افتتاحه في عام 1970، وكان يسمى بملعب رعاية الشباب بجدة قبل أن يتم تغييره في عام 2001.

ويتسع ملعب الأمير عبدالله الفيصل لـ27 ألف متفرج، وكان يعد الملعب الرئيسي لأندية الاتحاد والأهلي، كما تعتبر مواجهة الأهلي والنصر في نهائي بطولة كأس الملك من عام 2012 آخر مباراة أقيمت على أرضه وانتهت حينها أربعة أهداف لهدف للأهلي.