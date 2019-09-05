شكرا لقرائتكم نزال الدرعية التاريخي ينتظر أرقاماً قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى بطل العالم الأميريكي أندي رويز جونيور الحفاظ على لقبه أمام منافسه البريطاني أنتوني جوشوا الساعي لاستعادة حزامه على أرض السعودية بعد خسارته في الولايات المتحدة.

وجذب نزال الدرعية التاريخي الأنظار إليه بعد المفاجأة التي شهدتها نيويورك إثر فوز رويز بالضربة القاضية بعدما كانت الترشيحات تصب في مصلحة جوشوا بنسبة 32 مقابل 1.

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وحقق نزال قاعة ماديسون سكوير غاردن أرقاما عديدة بعدما اشترك أكثر من 500 ألف شخص حقوق مشاهدة المباراة في التلفاز في بريطانيا لوحدها، محققاً أرباحاً تجاوزت 11 مليون باوند لشركة النقل التلفزيوني.

وألقت الصحافة العالمية الضوء على الحدث، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة منافسة من هذا النوع في المنطقة، كما تصدر إعلان الهيئة العامة للرياضة استضافة النزال الأخبار العالمية في تويتر، وسجل الترند تفاعلاً واسعاً نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها رويز وجوشوا.

وسيقام النزال بين الملاكميْن في حلبة مفتوحة على الهواء الطلق تتسع لـ12 ألف متفرج، وهو أمر غير معتاد في حلبات الملاكمة إذ تقام أغلبها في صالات مغلقة ما يعيد إلى الاذهان بعضا من أشهر النزالات في تاريخ اللعبة كلقاءات محمد علي سابقا.