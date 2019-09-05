شكرا لقرائتكم المسن الفائز بسيارة هيئة الرياضة يكشف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار المسن صالح القضيبي الكثير من المشاعر لدى الجماهير الرياضية بعد فوزه بسيارة في مباراة التعاون والحزم وأجهش حينها بالبكاء بعدما التقطته الكاميرات بين شوطي المباراة.

وقال القضيبي لـ"في المرمى" إنه عاد إلى القصيم من الرياض لحضور مباراة التعاون الافتتاحية بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفي طريقه إلى الملعب تعطلت سيارته.

وزاد: دعوت الله أن أفوز بالسيارة ولم أصدق ذلك فذرفت الدموع فرحاً، وغادرت الملعب بعد الفوز بالسيارة، على أن أستلمها نهاية الموسم الحالي.