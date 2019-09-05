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المسن الفائز بسيارة هيئة الرياضة يكشف التفاصيل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار المسن صالح القضيبي الكثير من المشاعر لدى الجماهير بعد فوزه بسيارة في مباراة التعاون والحزم وأجهش حينها بالبكاء بعدما التقطته الكاميرات بين شوطي المباراة.

وقال القضيبي لـ"في المرمى" إنه عاد إلى القصيم من الرياض لحضور مباراة التعاون الافتتاحية بدوري كأس للمحترفين، وفي طريقه إلى الملعب تعطلت سيارته.

وزاد: دعوت الله أن أفوز بالسيارة ولم أصدق ذلك فذرفت الدموع فرحاً، وغادرت الملعب بعد الفوز بالسيارة، على أن أستلمها نهاية الموسم الحالي.

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