شكرا لقرائتكم المسحل: رينار تابع المباريات.. واختار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك ترتيبات واتصالات مع رئيس الاتحاد الفلسطيني من أجل الوقوف على مباراة المنتخبين، مشيراً إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وقف بنفسه على اختيار اللاعبين بعد متابعة المباريات.

وقال المسحل في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: بدأنا الاتصالات، وهناك تجاوب إيجابي من قبل جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، وهناك ترتيبات معينة ولوائح وأنظمة يجب اتباعها بخصوص المباراة، ووجدنا تعاوناً كبيراً وستتضح الصورة خلال الأيام الـ 10 المقبلة.

وبخصوص الفترة المقبلة مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار، ذكر: تابع رينار أغلب مباريات الأندية ووقف بنفسه على اختيارات اللاعبين.

وأضاف: يخوض الأخضر مباراة أمام مالي الذي يتفوق علينا في التصنيف، ونأمل أن يخرج المنتخب بفوائد جيدة له وللمدرب، بحيث يقف رينار على معالم تشكيلته الأساسية للمباراة الأهم أمام اليمن في التصفيات المشتركة، والمدرب كان حريص جدا على أن يتواجد معه مدرب سعودي، ووقف على ذلك بنفسه وتم اختيار المساعد محمد أمين لخبراته المميزة وشهاداته التدريبية، وأرى أنا عدد المساعدين منطقي ومعقول.