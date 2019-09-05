شكرا لقرائتكم حسين الصادق: قلة مشاركات العابد مع الهلال سبب استبعاده من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حسين الصادق، مدير الكرة في المنتخب السعودي، أن سبب استبعاد بعض اللاعبين يعود إلى إصاباتهم الحالية، فيما جاء استبعاد نواف العابد لعدم استمراريته مع النادي.
وقال الصادق في حديثه لـ"في المرمى": بداية المعسكر مشجعة فالجميع امتثل للوقت ويستشعرون بالمسؤولية للوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي
وأضاف: اللاعبون المواليد شاركوا في أكثر من بطولة وهناك تأكيدات بأنهم سيسمح لهم المشاركة في التصفيات، وحول عدم استدعاء بعض اللاتعبين فإن عدم جاهزية عبدالرحمن العبيد وعبدالفتاح آدم ومحمد البريك وعبدالله عطيف حالت دون استدعائهم، فيما تم استبعاد العابد لعدم استمرارية مشاركته مع النادي.
واختتم الصادق بقوله أن هناك لائحة عقوبات وضوابط ستعلن قريباً خاصة بلاعبي المنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الصادق: قلة مشاركات العابد مع الهلال سبب استبعاده من المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.