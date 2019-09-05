شكرا لقرائتكم حسين الصادق: قلة مشاركات العابد مع الهلال سبب استبعاده من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حسين الصادق، مدير الكرة في المنتخب السعودي، أن سبب استبعاد بعض اللاعبين يعود إلى إصاباتهم الحالية، فيما جاء استبعاد نواف العابد لعدم استمراريته مع النادي.

وقال الصادق في حديثه لـ"في المرمى": بداية المعسكر مشجعة فالجميع امتثل للوقت ويستشعرون بالمسؤولية للوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

وأضاف: اللاعبون المواليد شاركوا في أكثر من بطولة وهناك تأكيدات بأنهم سيسمح لهم المشاركة في التصفيات، وحول عدم استدعاء بعض اللاتعبين فإن عدم جاهزية عبدالرحمن العبيد وعبدالفتاح آدم ومحمد البريك وعبدالله عطيف حالت دون استدعائهم، فيما تم استبعاد العابد لعدم استمرارية مشاركته مع النادي.

واختتم الصادق بقوله أن هناك لائحة عقوبات وضوابط ستعلن قريباً خاصة بلاعبي المنتخب.