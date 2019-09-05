شكرا لقرائتكم "ماركا": آل الشيخ يبث روح الشباب في ألميريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار أن نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية خالف نظريات جميع أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقرر منح الفرصة للشباب بدلاً من الاعتماد على اللاعبين المخضرمين لبلوغ "لا ليغا".



واشترى تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني في يوليو الماضي، وتعاقدت الإدارة مع 13 لاعباً جديداً في سوق الانتقالات الصيفية الذي أغلق يوم الاثنين، كما جلب جهاز فني برتغالي بقيادة بيدرو إيمانويل.

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وقالت ماركا في تقرير عن النادي الأحمر والأبيض: الشباب هو فترة مهمة في حياة الإنسان ولهذا كان مشروع مالك ألميريا الجديد يعتمد على اللاعبين الشبّان، وأصبح متوسط أعمار الفريق 24 عاماً لأول مرة وهو واحد من أصغر معدلات الأعمار في دوري الدرجة الثانية، أما عن المالك الجديد تركي آل الشيخ البالغ من العمر 38 عاماً فهو ثالث أصغر مالك لنادٍ ينشط في الدرجة الثانية.



وزادت: الفارق بين أكبر وأصغر لاعب في ألميريا هو 17 عاماً، وهما الحارس المخضرم رينيه (35 عاماً) وأرفين أبياه (18 عاماً) والأخير هو ثاني أصغير لاعب في الدرجة الثانية، وكذلك فالنتين جيمس (20 عاماً)، وهذا يؤكد استهداف المالك السعودي لفئة الشباب في تعاقدات النادي لتعزيز الصفوف.

وختمت "ماركا" تقريرها: بعد وصول تركي آل الشيخ إلى ألميريا تعاقد مع لاعبين بين أعمار 18 و23 عاماً، ولاعب واحد من بين 13 لاعباً جاءوا هذا الصيف إلى النادي عمره فوق الثلاثين وهو الدولي الصربي رادوساف بيتروفيتش، أما متوسط أعمار اللاعبين الجدد فهو 22 عاماً، في كسر لقاعدة تؤمن بها أندية الدرجة الثانية الإسبانية التي تحبذ المراهنة على لاعبين مخضرمين بدلاً من الشباب.