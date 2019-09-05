شكرا لقرائتكم رويز يؤكد حفاظه على اللقب مرة أخرى.. جوشوا: سأكون جاهزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الملاكمان، البريطاني أنتوني جوشوا والأميركي - المكسيكي أندي رويز عن سعادتهما بالتواجد في السعودية لخوض "نزال الدرعية التاريخي" في ديسمبر المقبل، كما أضاف الأخير بأنه سيسعى للحفاظ على لقبه أمام نظيره الإنجليزي.

وقال جوشوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال، والذي أقيم في الدرعية: سعيد بالتواجد في السعودية، لم أحظ بهذا الكرم والضيافة في نيويورك أو لندن، وسأستعد بشكل كبير لهذا النزال، كما أني متشوق لخوض النزال على أرض السعودية.

وكشف رويز عن نيته الحفاظ على اللقب وقال "هي لحظة فريدة من نوعها وستكون ليلة مشوقة جدا ولدي حماس كبير أن أكون هنا، الكثير من المتعة ستبصر النور في السعودية في ديسمبر المقبل، وهناك مسؤوليات كبيرة علي أن أتحملها وأكون على قدرها"، وأضاف: "السابع من ديسمبر ستكون ليلة تاريخية وأنا واثق من فوزي على جوشوا مرة أخرى، الأفضل هو من سيحظى بالفوز في نهاية المطاف، وسأفعل كل ما بوسعي للاحتفاظ باللقب".