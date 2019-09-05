«دبي البحري» ينظم أول سباقات الموسم السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جاهزيته لانطلاقة أول سباقات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 والمقرر يوم السبت المقبل في شواطئ دبي، ممثلاً في «سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً».

وشهد مقر النادي، منذ بداية الأسبوع، حركة مستمرة، مع قدوم وتوافد الملاك والنواخذة من أجل استكمال إجراءات التسجيل في السباق لدى لجنة السباقات، والتي قامت تسهيلاً لمهمة المشاركين باعتماد التسجيل الإلكتروني.

ويتوقع أن يفوق عدد القوارب المشاركة 70 قارباً مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.