شكرا لقرائتكم خبر عن الماكينات الألمانية والطواحين الهولندية في قمة نارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



ألقى المدرب ديدييه ديشان، باللوم على الروزنامات المجنونة، وقال: «توقعت خسارة بعض اللاعبين، لكن ما حصل راهناً كان استثنائياً لدى الكثير من الإصابات المتزامنة الآن».

واستدعى ديشان لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاماً) بسبب الإصابات في هجومه.

وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع آيسلندا بتسع نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين.

وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الأزرق في أكتوبر المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى آيسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-صفر في قونية في يونيو الماضي.

وتتصدر مواجهة ألمانيا وهولندا العناوين الجمعة في هامبورج، ضمن المجموعة الثالثة وهي القمة النارية الرابعة بين الجارين اللدودين في أقل من سنة.

وفاز منتخب الطواحين 3-صفر في دوري الأمم الأوروبية في أمستردام في أكتوبر الماضي، ثم منحه المدافع فيرجيل فان دايك في شالكه في نوفمبر هدف التعادل القاتل (2-2) وبطاقة العبور إلى نهائيات دوري الأمم في البرتغال.

ورد الألمان في أمستردام في مارس ضمن التصفيات الحالية بفوزهم 3-2 بهدف لنيكو شولتس.

وسيغيب هذه المرة عن «ناسيونال مانشافت» لوروا سانيه، الذي سجل في آخر مباراتين ، لكن الغيابات تمنح الفرصة للاحتياطيين.

وقال تيمو فيرنر، الذي هز شباك هولندا في نوفمبر: «هناك مكان متاح في الهجوم بسبب الإصابة المؤسفة للوروا سانيه.

وعبر فيرنر (1,80م)، عن صعوبة مواجهة فان دايك (1,93م) المتوج بلقب أفضل لاعب أوروبي أمام الأرجنتيني ليونيل

ويغيب عن ألمانيا بداعي الإصابة كل من لاعب الوسط يوليان دراكسلر والمدافع تيلو كيهرر، فيما تلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء إلى المنتخب الأول.

وستقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع نهاية الجولتين المقبلتين، وتبدو إنجلترا (6 نقاط)، إسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات. بالنسبة لإسبانيا، فالتغيير يكمن في موقع المدرب؛ إذ تسلم المهمة قبل أسابيع قليلة روبرت مورينو مؤقتاً بدلاً من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في مارس بسبب مرض طفلته تشانا، التي توفيت الأسبوع الماضي عن تسعة أعوام.

وتحل بطلة العالم 2010 على رومانيا في بوخارست اليوم الخميس، ضمن المجموعة السادسة.

وبعد فوزها في أول مباراتين، تستضيف إنجلترا السبت بلغاريا وكوسوفو الثلاثاء، فيما يركز مدربها غاريث ساوثجيت على بناء تشكيلة شابة.

أما إيطاليا التي تحل على أرمينيا اليوم الخميس، وفنلندا الأحد، فاستبعد مدربها روبرتو مانشيني، اللاعبين الشابين: مويز كين ونيكولو تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاماً.

ويغيب عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاماً)، بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.

وبالنسبة للمنتخبات، التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في مارس 2020. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود عجلة تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم للدوران في جولتين بين يومي الخميس والثلاثاء؛ حيث طرأت تغييرات كبيرة على العديد من المنتخبات، خصوصاً لناحية إصابات اللاعبين. قبل أقل من شهر على بدء المواسم الكروية، انتكست فرنسا بطلة العالم قبل مواجهتي ألبانيا السبت واندورا الأربعاء المقبل في المجموعة الثامنة، يغيب عنها أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم: بول بوجبا، نجولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، إضافة إلى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي.ألقى المدرب ديدييه ديشان، باللوم على الروزنامات المجنونة، وقال: «توقعت خسارة بعض اللاعبين، لكن ما حصل راهناً كان استثنائياً لدى الكثير من الإصابات المتزامنة الآن».واستدعى ديشان لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاماً) بسبب الإصابات في هجومه.وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع آيسلندا بتسع نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين.وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الأزرق في أكتوبر المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى آيسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-صفر في قونية في يونيو الماضي.وتتصدر مواجهة ألمانيا وهولندا العناوين الجمعة في هامبورج، ضمن المجموعة الثالثة وهي القمة النارية الرابعة بين الجارين اللدودين في أقل من سنة.وفاز منتخب الطواحين 3-صفر في دوري الأمم الأوروبية في أمستردام في أكتوبر الماضي، ثم منحه المدافع فيرجيل فان دايك في شالكه في نوفمبر هدف التعادل القاتل (2-2) وبطاقة العبور إلى نهائيات دوري الأمم في البرتغال.ورد الألمان في أمستردام في مارس ضمن التصفيات الحالية بفوزهم 3-2 بهدف لنيكو شولتس.وسيغيب هذه المرة عن «ناسيونال مانشافت» لوروا سانيه، الذي سجل في آخر مباراتين ، لكن الغيابات تمنح الفرصة للاحتياطيين.وقال تيمو فيرنر، الذي هز شباك هولندا في نوفمبر: «هناك مكان متاح في الهجوم بسبب الإصابة المؤسفة للوروا سانيه.وعبر فيرنر (1,80م)، عن صعوبة مواجهة فان دايك (1,93م) المتوج بلقب أفضل لاعب أوروبي أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو : «إذا وقفت بجانبه، تصبح الأمور مظلمة بسرعة. وبحال فوز ألمانيا، ستبتعد تسع نقاط عن هولندا التي لعبت مباراة أقل، فيما تبحث أيرلندا الشمالية عن فوز خامس توالياً عندما تستضيف ألمانيا الاثنين في بلفاست».ويغيب عن ألمانيا بداعي الإصابة كل من لاعب الوسط يوليان دراكسلر والمدافع تيلو كيهرر، فيما تلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء إلى المنتخب الأول.وستقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع نهاية الجولتين المقبلتين، وتبدو إنجلترا (6 نقاط)، إسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات. بالنسبة لإسبانيا، فالتغيير يكمن في موقع المدرب؛ إذ تسلم المهمة قبل أسابيع قليلة روبرت مورينو مؤقتاً بدلاً من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في مارس بسبب مرض طفلته تشانا، التي توفيت الأسبوع الماضي عن تسعة أعوام.وتحل بطلة العالم 2010 على رومانيا في بوخارست اليوم الخميس، ضمن المجموعة السادسة.وبعد فوزها في أول مباراتين، تستضيف إنجلترا السبت بلغاريا وكوسوفو الثلاثاء، فيما يركز مدربها غاريث ساوثجيت على بناء تشكيلة شابة.أما إيطاليا التي تحل على أرمينيا اليوم الخميس، وفنلندا الأحد، فاستبعد مدربها روبرتو مانشيني، اللاعبين الشابين: مويز كين ونيكولو تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاماً.ويغيب عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاماً)، بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر.وتقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.وبالنسبة للمنتخبات، التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في مارس 2020. مورينيو يعرب عن قلقه من الثقة الزائدة أعرب مورينيو عن قلقه من الثقة الزائدة للاعبيه. وقال: يعتقدون أننا متفوقون، واستدعى مورينيو، للمرة الأولى، الجناح الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي بابلو سارابيا، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاماً في يونيو الماضي، واستعان مورينيو، أيضاً بلاعب آخر من تشكيلة أبطال أوروبا لدون 21 عاماً بشخص داني سيبايوس الذي يدافع حالياً عن ألوان أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

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