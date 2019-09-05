«الشاهينية» تهدي العاصفة صدارة البكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت صباح أمس، تحديات الجولة الأولى من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، للهجن العربية الأصيلة (تمهيدي المرموم)، وشهد تحفة ميادين الهجن «ميدان المرموم»، منافسات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً، شهد تنافساً مثيراً بين جميع الشعارات الكبرى.

ونجحت (الشاهينية) المملوكة لهجن العاصفة، والتي يقودها تضميراً غياث الهلالي، في حسم صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة 4 كم في توقيت زمني وقدره 6:15:5 دقيقة، وبالمقابل جاء الظهور القوي لهجن الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم في ثاني الأشواط، والذي خصص للبكار المهجنات، حيث قدم المضمر محمد سعيد بن حلوة (السايحة) في المقدمة بزمن بلغ 6:06:2 دقيقة.

وكانت ثنائية الأشواط الرئيسية للجعدان من نصيب هجن النايفات، وقاد راشد خلفان المري (شهلول) إلى صدارة اليذاع الجعدان المحليات، بزمن وقدره 6:10:9 دقيقة، وعاد ذات المضمر ليحسم صدارة رابع الأشواط للجعدان المهجنات بواسطة (شهلول) الآخر، والذي قطع مسافة السباق في توقيت بلغ 6:04:8 دقيقة.

وذهب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط إلى (الخطاف) بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، والذي قاده المضمر المتميز سيف عتيق العميمي إلى صدارة الشوط السابع لليذاع الجعدان المحليات بزمن وقدره 6:01:7 دقيقة.