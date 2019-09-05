شكرا لقرائتكم خبر عن موقع فيفا يبث المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأول، أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عبر موقعه الرسمي، وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة «يوتيوب».
ويبث فيفا العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري.
ومن بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا، وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة «يوتيوب»، مواجهة توجو مع جزر القمر، وجامبيا مع أنجولا، وزيمبابوي مع الصومال.
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