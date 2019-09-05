أهلي جدة يستقبل البرازيلي لوكاس ليما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قدم أهلي جدة أمس الأربعاء لاعبه البرازيلي الجديد لوكاس ليما القادم من صفوف نانت الفرنسي بصفقة بلغت 6.5 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

وسيشغل اللاعب البالغ 27 عاماً مركز الظهير الأيسر في تشكيلة الكرواتي برانكو التي تشهد أيضاً انضمام الجزائري يوسف بلايلي بعد انتهاء ارتباطه بمنتخب بلاده في أيام الفيفا الحالية، وسيلعب المدافع البرازيلي على حساب قائد الأهلي حسين عبد الغني (43 عاماً) الذي قد ينتقل مركزه إلى وسط الميدان.

وقال ليما عند وصوله: اخترت الأهلي، لأنه نادٍ كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة في السعودية، لدي معومات جيدة عن الكرة السعودية ولديه الطموح والرغبة لكتابة التاريخ مع الأهلي.

واعترف لوكاس الذي يصنف أفضل لاعب في إرسال الكرات العرضية في الدوري الفرنسي بدور مواطنه سوزا في قدومه: لقد لعب جوزيف دوراً مهماً في إتمام صفقة انتقالي للأهلي، تحدثت إليه وأقنعني بقبول العرض وأسلوب الحياة الجميل في جدة.

ولعب لوكاس خلال مسيرته لأندية إنترناشيونال البرازيلي وبارانا وغوياس وبتافوجو، وبدأ تجربته خارج بلاده عام 2014 في البرتغال مع فريق أروكا وبعد عام غادر إلى نانت الفرنسي وصولاً إلى محطته الجديدة في أهلي جدة.

وسيلتقي الأهلي بنظيره ضمك يوم بعد غد السبت في لقاء ودي استعداداً لاستئناف الدوري في ال 13 من الشهر الجاري.