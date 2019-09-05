كلباء يواجه العروبة ودياً استعداداً للدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

جدد اتحاد كلباء، ثقته في الإيطالي فابيو فيفياني، مدرب الفريق الأول واللاعبين مع حث الجميع على مضاعفة الجهد، والتركيز من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقدته شركة الكرة برئاسة علي حسين اللوغاني، وبحضور جميع الأعضاء، والذي تطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الاستعداد لانطلاقة دوري الخليج العربي، الذي يستهله كلباء بلقاء الزعيم العيناوي يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأكد محمد عبيد اليماحي، نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أن الفريق يواصل تحضيراته بقوة وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الدوليين المجري جوجاك والتوغولي بينيل ملابا والأردني ياسين البخيت، الذين انضموا لمنتخبات بلادهم وينتظر حضورهم مطلع الأسبوع المقبل، إضافة إلى الثلاثي أحمد عامر ومايد راشد وحمدان ناصر، الموجودين ضمن معسكر المنتخب الأولمبي، مشيراً إلى أن كل المؤشرات، تبشر بموسم ناجح في ظل التعاقدات الجيدة، التي أنجزتها إدارة النادي مؤخراً، والتي ينتظر أن تقدم الإضافة المرجوة، وتسهم مع بقية اللاعبين في تحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية عبر الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين.

يذكر أن اتحاد كلباء، يستغل غيابه عن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي بإقامة مباراة ودية أمام العروبة يوم غد الجمعة على ملعبه.