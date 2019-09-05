مجلس الشارقة الرياضي يتسلم مركز نادي المدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل مجلس الشارقة الرياضي مشروع المركز الرياضي بنادي المدام الثقافي الرياضي، الذي يضم صالة السباحة وملعبين لكرة الطائرة وملعباً لكرة السلة وملعباً لكرة اليد ويعتبر أحد المشاريع التي تنفذ لعدد من أندية المنطقة الوسطى بالإمارة الباسمة ضمن خطة متكاملة للمرافق الرياضية.

حيث تم التسليم المبدئي بحضور مهندسي قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: إن هذا المركز الرياضي يشكل إضافة جديدة للمرافق الرياضية المتميزة في الإمارة حيث تم العمل بالمواصفات الحديثة والمطلوبة بما يصب في صالح تطوير الرياضة بالإمارة الباسمة والمشروع يمثل أهمية للنادي بالشكل الذي تحتاج إليه الأجهزة الفنية واللاعبون من خلال الملاعب المميزة، والمرافق المجهزة بشكل حديث هي الأساس وصولاً إلى حصد الإنجازات والبطولات ومن أجل استثمار أوقات النشء والشباب وممارسة الرياضة.

وأضاف: إن المشروع الجديد يواكب الطموحات التي تصبو إليها الإمارة أولاً ومن ثم الأندية حيث تحمل هذه الأندية راية الرياضة بالإمارة والذي سينعكس أيضاً على رغبتها بشكل أكبر في تشريف الإمارة الباسمة والوصول إلى أعلى المراتب والمحافظة على مكتسباتها ولذلك يتابع المجلس جميع المشاريع بشكل دائم ومستمر وبناء عليه تم تسليم عدد من المشاريع المنجزة مؤخراً في أندية الإمارة وسيتم استكمال المشاريع الأخرى تباعاً وعلى حسب الخطة المعتمدة.

وفي سياق آخر أثنى علي محمد الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المدام على فريق تحت 13 سنة لكرة القدم وأعرب عن فخر النادي واعتزازه بالحصول على جائزة اللعب النظيف، وتمنى الراشدي أن تواصل جميع فرق النادي التميز في مختلف البطولات والألعاب وقال إن هذه الجائزة ستكون حافزاً لجميع أبناء النادي على مستوى الإداريين والمدربين واللاعبين وتوجه بالتهاني والتبريكات إلى سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي وإخوانه الأعضاء وخص بالإشادة قطاع الكرة والمراحل السنية.

ومن جانبه أكد عبدالله مطر الكتبي أمين سر عام نادي المدام الثقافي الرياضي على أهمية اللعب النظيف في جميع المنافسات مؤكداً سعادتهم في نادي المدام بلقب الفريق النظيف وأن تكريم اتحاد الكرة لنادي المدام يعتبر أكبر دافع لبذل مزيد من الجهود في الموسم الجديد للمحافظة على مكتسبات النادي متمنياً دوام التوفيق لجميع فرق النادي في مختلف الألعاب وأشاد الكتبي بالجهود الإدارية المبذولة للنهوض بكافة الألعاب وقال: لدينا الآن فريق القوس والسهم يشارك في بطولة قيرغيزستان العالمية ونتمنى له التوفيق وتحقيق أفضل النتائج كما عودنا في المحافل الدولية.

كما أشاد الكتبي بنتائج فريقي تحت 14 سنة و16 سنة في الدورة الدولية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية خلال معسكر فرق المراحل السنية في الأكاديمية البحرية في الإسكندرية.