الحمرية يفتتح كأس الاتحاد بالفوز على النصر 2-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح فريق نادي الحمرية، مسيرته في كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات بفوز مثير على مستضيفه فريق نادي النصر 2-1 بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز غال في ضربة بداية البطولة الافتتاحية في الموسم الحادي عشر للعبة.

تقدم النصر بهدف لخالد حارب في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبياً من دون أهداف ودفع النصر ثمن إهداره للفرص السهلة غالياً في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء عندما أحرجه الحمرية بهدف التعادل 1-1 من هجمة مرتدة، سجل منها حبيب غلوم التعادل للحمرية وقبل هدف التعادل أهدر طلال فهد أسهل فرصة في المباراة، ومن قبله أهدر إبراهيم عبيد فرصة وأيضاً يوسف محسن فرصة انفراد، وبعد هدف التعادل للحمرية، اندفع النصر هجوماً بكلياته، ونجح خليفة السويدي في تسجيل هدف الترجيح في الثواني الأخيرة في مرمى العميد الخالي من حارسه محمد سالم، الذي كان متقدماً للزيادة العددية مع زملائه، ورد له القائم كرة عالجها إبراهيم عبيد بتسديدة قوية صدمت بالعارضة، وشهدت المباراة في شوطها الأول إشهار الحكم البطاقة الحمراء لكابتن النصر طارق أمان بحجة عرقلته للاعب؛ ليحتج لاعبو النصر والجهازين الفني والإداري على القرار باعتبار أن لاعب الحمرية سقط وحده.

وبهذه النتيجة يضع الحمرية أول 3 نقاط في رصيده متصدراً المجموعة الأولى مؤقتاً، وتظل فرصة العميد كبيرة في التعويض.يذكر أن جميع الفرق المذكورة، سبق لها الفوز ببطولة كأس الاتحاد باستثناء الحمرية أول وصيف لكاس الاتحاد في نسختها الأولى التي ظفر بها فريق القوات البرية والبطائح حديث العهد باللعبة.