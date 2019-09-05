شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب وبوارييه يستعرضان في ياس مول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد أسبوع أبوظبي للتحدي، المهرجان الذي يمتد على مدار سبعة أيام، ويستضيف مجموعة متنوعة من أنشطة الرياضات القتالية والترفيه، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، حماساً متزايداً، حيث استعرض حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه ومجموعة من أبرز النجوم المشاركين في بطولة UFC 242 بعض حركات المصارعة خلال جلسة تدريب مفتوحة شهدتها الحلبة في ياس مول.

حرص ستة من أبرز المقاتلين المشاركين في النزالات الحماسية الخاصة بالفعالية الكبرى التي ستعقد يوم السبت في ذا أرينا، الصالة المبنية خصيصاً لاستضافة الفعالية في جزيرة ياس، وأبرزهم حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه، على تخصيص جزء من وقتهما لمنح المعجبين فرصة لا تتكرر لرؤيتهما أثناء التمرين.

وانضم كلٌّ من بول فيلدر وإدسون باربوزا وإسلام ماكاشيف وجوان كالدروود إلى حبيب نورمحمدوف وداستن بوارييه، اللذين سيتصدران البطولة التي تعود إلى العاصمة الإماراتية، في سلسلة من التمارين الفردية التي استمرت عشرين دقيقة أمام عدسات الكاميرات، وبإشراف البطل السابق لوزن الوسط دان هاردي.

وتتواصل الفعاليات الحماسية لأسبوع أبوظبي للتحدي اليوم، مع انطلاق معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية الذي يستمر لثلاثة أيام في حلبة دو فوروم في جزيرة ياس.