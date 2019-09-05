منتخب الناشئين للكرة يغادر إلى معسكر طشقند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُغادر، اليوم، عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004، متوجهة إلى العاصمة الأوزبكية، طشقند؛ لإقامة معسكر خارجي للفترة من 4 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في قرغيزستان بدءاً من يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويلعب أبيض الناشئين ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات قرغيزستان «المستضيف» والعراق ولبنان.

واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً للتواجد والمشاركة في هذا المعسكر؛ وهم: سلطان عادل محمد، سيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء)، محمد أحمد الحارثي، مطر سالم يوسف (بني ياس)، أحمد محمد صالح المرزوقي، زايد خميس مسعود، منصور عبد الرحيم محمد، محمد خالد محمد (الجزيرة)، أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، سعيد جمال محمد (شباب الأهلي دبي)، أحمد عبد الله البادي، حمد محمد الدرمكي، خالد علي ناصر سعيد (العين)، عبد الله أحمد عبد الله، منصور صالح برغش المنهالي، عوض محمد عوض الكثيري (الوحدة)، سعود محمد المري، عبد الله أحمد جعفر (الوصل)، سعيد سالم ناصر (الفجيرة)، جمال خليفة السعدي (النصر)، إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة).

ويخوض أبيض الناشئين في طشقند مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان خلال يومي 8 و10 سبتمبر/أيلول.