3 ميداليات جديدة لاتحاد كلباء في البطولة العربية للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق اتحاد كلباء تألقه في البطولة العربية المفتوحة للأندية والمنتخبات للجودو، التي تختتم مساء اليوم بصالة قصر الرياضة في تونس.

وقد تحقق هذا التألق على مستوى البراعم والأشبال بإضافة ثلاث ميداليات ملونة لرصيد جودو الإمارات على مستوى الفرق والفردي، بعدما حصل فريق براعم كلباء على برونزية الفرق، بينما حصل اللاعب الواعد خالد وليد على فضية منافسات البراعم للفردي، وزميله راشد الحوسني على الميدالية البرونزية، مما رفع رصيد فريق اتحاد كلباء في البطولة إلى 5 ميداليات ملونة.

ويمثل ذلك إنجازاً جديراً بالاهتمام، بعد أن ضمت البطولة العربية المفتوحة أندية عريقة في مجال اللعبة من مصر والسعودية والكويت والجزائر وتونس والمغرب وغيرها.

وثمن عيسى موسى بن هويدن أمين السر العام رئيس البعثة، النتائج التي حققها فريق الأمل في كلباء الذي يمثل ركيزة المنتخبات الوطنية للفئات العمرية لجودو الإمارات، مشيداً بدعم ورعاية اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، مما كان له الأثر في مواصلة التألق في مجال اللعبة على المستويات كافة.

ضمت بعثة فريق نادي اتحاد كلباء 8 لاعبين: هم عيسى محمد جميل وأحمد جاسم وراشد الحوسني وزايد فيصل وعبدالله سعيد حارب وعبدالرحمن حمو وسعيد الشامسي وعبدالله بن حمو، والجهاز الفني المكون من جعفر النخلي ومحمد حلمي إلى جانب الطاقم الإداري.

من ناحية أخرى يبدأ غداً الجمعة في مدينة سوسة التونسية معسكر إعداد منتخب الإمارات للمراحل العمرية للجودو استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج التي يستضيفها الاتحاد الكويتي اعتباراً من 25 سبتمبر/أيلول الحالي.. والتي تعقبها المشاركة في البطولة العربية بالعاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من الأول وحتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فيما تعود بقية البعثة للبلاد اليوم.