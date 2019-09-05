بحث ترتيبات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي ستحتضنها دبي خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، برئاسة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ورئيس لجان البطولة، وحضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان الرياضية والخدمات اللوجستية والإدارية، والإعلامية، والفعاليات والأنشطة المجتمعية، والطبية، والمالية، والمراسم والتشريفات للاطلاع على ما تم تنفيذه من خطط العمل المعتمدة والمبادرات التي يتم التحضير لها، وتنفيذ المهام الموكلة لكل لجنة وفق المعايير المعتمدة ومتطلبات الاتحاد الدولي، واللجنة الدولية البارالمبية.

وفي بداية الاجتماع أشاد ماجد العصيمي بجهود رؤساء اللجان وفرق العمل لما يبذلونه من جهود لإنجاز التكليفات بأعلى معايير الجودة، وبما يتناسب مع مكانة الدولة ومعايير التميز التي تعتمدها في تنظيم جميع البطولات والفعاليات لا سيما وأنهم يمتلكون خبرات تنظيمية كبيرة في مجال تنظيم البطولات الرياضية بشكل عام، وبطولات أصحاب الهمم بشكل خاص، كما ثمّن حرص الجميع على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم لتنظيم البطولة بأجمل صورة، لاسيما وأن البطولة ستتمتع بتغطية إعلامية واسعة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً، لكونها الأكبر من نوعها على الإطلاق، حيث وصل عدد اللاعبين المشاركين حتى الآن إلى 1600 لاعب من 125 دولة، وما زال التسجيل مستمراً.

واستعرض رؤساء اللجان ما تم إنجازه من برامج العمل والتكليفات التي يتم إنجازها في جميع مجالات التنظيم وفق خطط العمل المعتمدة من اللجنة المنظمة للبطولة، وبما يتناسب مع متطلبات البطولة ولوائح التنظيم.

وتم الاطلاع على جهود فرق العمل الهندسية، وما تم إنجازه في تهيئة ملاعب التدريب والمنافسات وتواجد الجمهور ومناطق الضيافة، ووقوف السيارات، وجميع مناطق الخدمات والدعم التي بدورها ستكون جاهزة أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري.