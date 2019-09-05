تدريبات مكثفة لسيدات شرطة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الفرق الرياضية النسائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي للمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة التي تقام خلال الموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020، حيث بدأت الفرق التحضير للمنافسات من خلال التدريبات المكثفة على مختلف المستويات الفنية والبدنية.

ويمثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي عدة فرق منها فريق الرماية وفريق ألعاب القوى وفريق الدراجات الهوائية وفريق التحدي إضافة إلى فرق الألعاب القتالية مثل الكاراتيه والمواي تاي والجوجيتسو وغيرها.

وتستعد الفرق للمشاركة في بطولات الجري المختلفة التي تنظم على مستوى الدولة من أهمها ماراثون دبي، وسباق الفجيرة للجري فئتا الطريق والممرات الجبلية، وسباق ماراثون أدنوك، كما تشارك في سباقات التحديات والحواجز منها سباق سبارتن وتحدي الصحراء وتحدي الوحل وتحدي الثلج ومبادرة الألعاب الحكومية، كما تشارك في سباقات الدراجات الهوائية وبطولات الجوجيتسو والسباحة والترايثلون.

وأكد العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على منح العناصر النسائية من منتسباتها فرصاً متميزة ومتجددة لخوض التجارب الجديدة والمتنوعة في مختلف الرياضات،وأشاد بمستوى الفرق وبالنتائج التي تحققت خلال المواسم الماضية .