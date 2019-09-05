شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة إلى الكويت للمشاركة في دورة الألعاب المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر اليوم إلى الكويت بعثة منتخب السباحة للشباب والناشئين، للمشاركة في دورة الألعاب المائية السابعة والعشرين لدول مجلس التعاون، وتضم السباحة وكرة الماء والغطس، وتشارك الإمارات في لعبتي السباحة وكرة الماء بأكبر بعثة في تاريخ مشاركة الإمارات ببطولات الخليج، وتضم 34 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، ويترأس البعثة عبدالله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية.

وأكد الزحمي أن منتخب الشباب هو النواة الحقيقية للمنتخب الأول في المواسم القادمة، ويضم عدداً كبيراً من السباحين المميزين واستعدوا جيداً للمشاركة في البطولة من خلال خطة إعداد داخلية، بالإضافة إلى المشاركة في البطولة العربية للأعمار السنية بالمغرب، ثم يتوجه عدد منهم إلى الهند بعد ذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباحة للشباب والناشئين الشهر الحالي.

وبارك الزحمي للسباحة الإماراتية عودة كرة الماء إلى المشاركة من جديد في البطولات، رغم البداية الصعبة وضعف فترة الإعداد، إلا أن ذلك لا يمنع من التواجد والمشاركة في البطولة الخليجية لتشجيع الأندية على ممارسة اللعبة واتساع قاعدة الممارسين لها، ويتواجد على رأس الجهاز الفني للمنتخب، المدرب المصري أحمد الغيطاني الذي يقود المنتخب منذ عامين وفق جدول فني معتمد من اللجنة الفنية لبناء قاعدة جيدة من اللاعبين للمنتخبات الوطنية.