منتخب التنس إلى الأردن للمشاركة في بطولة «ديفيز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر إلى الأردن، اليوم، بعثة المنتخب الوطني للتنس؛ للمشاركة في بطولة كأس ديفيز للرجال والشباب والناشئين، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 15سبتمبر/أيلول الجاري، ويضم وفد منتخب الإمارات خمسة لاعبين، وتضم البعثة مدير المنتخب محمود خليفة، وقائد الفريق ومدربه عمر العوضي، وحمد عباس جناحي، وفهد عباس جناحي، ومحمود نادر، وعبد الله أهلي، وأخصائي العلاج الطبيعي مروان دوزي، وستقام قرعة البطولة يوم 10 سبتمبر/أيلول؛ تمهيداً لانطلاق المنافسات، وتم وضع منتخب الإمارات على رأس المجموعة الرابعة، وتلعب المنافسات بنظام الدوري من دور واحد وبواقع مباراتين في الفردي، ومباراة أخرى في الزوجي في كل مواجهة مشتركة.

وسينتظم المنتخب بمعسكر تدريبي في الأردن قبل البطولة؛ للمحافظة على جاهزية اللاعبين، وأكمل لاعبو المنتخب مؤخراً معسكراً تدريبياً استمر لشهرين أقيم في أكاديمية الحبتور في دبي، إضافة إلى استعداد خاص للاعب عمر العوضي أقيم في لندن.

وأكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، أن توجيهات الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، تحث على ضرورة المشاركة في البطولات؛ لرفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية.

وقال: تطلعاتنا تتجه نحو مشاركة إيجابية حافلة بالنتائج والمكتسبات والمنافسة على المراكز المتقدمة، إضافة إلى المزيد من تجارب الاحتكاك؛ لتطوير المنتخب، وأنا سعيد بالجهد الكبير من الجهازين الفني والإداري؛ للارتقاء بإمكانات لاعبي المنتخب الفنية والذهنية.

وأكد أهلي أن منتخب الإمارات يعد نواة لمستقبل واعد لتنس الإمارات، مبيناً أن معظم اللاعبين هم من المميزين، وأعمارهم صغيرة، ودعا اللاعبين إلى تقديم أداء مميز في البطولة، وتقدم أحمد أهلي بالشكر والتقدير لأكاديمية الحبتور للتنس؛ لاستضافتها أفراد المنتخب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى الاهتمام والحرص بإعداد المنتخب للمشاركات الدولية.

من جهته، أكد محمود البلوشي مدير المنتخب جاهزية المنتخب، مبيناً أن المنتخب يتطلع لمشاركة إيجابية هادفة، وتقدم بالشكر لمجلس الإدارة؛ لتوفير كل عناصر النجاح للمنتخب.