شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي لمديري قطاعات المراحل السنية في الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقره في الخوانيج، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع مديري قطاع المراحل العمرية بالأندية، وذلك بحضور عبدالله حسن، مدير التدريب والتطوير الفني باتحاد كرة القدم، وميشيل سابلون، المدير الفني للاتحاد.

ورحب عبدالله حسن بالحضور، ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، متمنياً لهم الاستفادة من محاور هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن مساعي الاتحاد نحو إشراك مديري ومشرفي المراحل العمرية بالأندية في وضع الأفكار والاقتراحات التي من شأنها أن تسهم في عملية تطوير مسابقات المراحل العمرية، والتعرف إلى البرامج التطويرية الجديدة للاتحاد التي تهدف لزيادة عدد الممارسين للعبة كرة القدم، واكتشاف المواهب الكروية ورعايتها.

وقام المدير الفني بتقديم عرض تفصيلي يتضمن بعض الأفكار والخطط المتعلقة بعملية التدريب والتمكين للاعبين الواعدين والمدربين، وطرق التعامل معهم كمديرين فنيين، أبرزها استراتيجية اتحاد كرة القدم المتمثلة في خطة تطوير قطاع الناشئين 2019-2022، وشرح عملية التحليل والتخطيط الاستراتيجي لفرق المراحل السنية التي ترتكز على سلسلة من الإجراءات المرتبطة ببعضها بعضاً، وبحث طرق التطبيق ومراقبة الأداء، كما قام سابولن باستعراض أولويات مجال التطوير لاتحاد كرة القدم التي تتمثل بالدرجة الأولى في تثقيف وتعليم المدربين، تليها المنتخبات الوطنية للمراحل العمرية، وتتخللها مجمل الأهداف المتعلقة بتطوير أكاديميات الأندية والإعداد البدني، وأكاديمية حراس المرمى، وتحليل المباريات والتمارين والتغذية الصحية والتدريب المهني.

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