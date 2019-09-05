محمد بن ماجد: نتطلع لتحقيق أعلى درجات النجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام (الفجيرة 2019) المزمع قيامها في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اجتماعها الأول، أمس، برئاسة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ورئيس اللجنة المنظمة، وبحضور أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة المنتخبات، وخليل معروف مدير البطولة، إضافة إلى محمد شاهين الحوسني المدير الفني في اتحاد بناء الأجسام وأعضاء اللجنة المنظمة ومشرفي اللجان العاملة.

استهل محمد بن ماجد الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة؛ للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للبطولة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة؛ للعناية والتوجيهات الكريمة، وبما يساهم في إخراج الحدث بأعلى درجات النجاح، وأبهى صورة مشرفة، والمتابعة المباشرة كما خص بالشكر الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لمتابعته المباشرة، وتسهيل عمل اللجنة المنظمة، وقال: إنه تم اعتماد طيران الإمارات الناقل الرسمي لبطولة العالم لبناء الأجسام.

وقال: سعداء كون النسخة القادمة من مونديال العالم لبناء الأجسام تقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة خارج قارة أوروبا وفي دولة الإمارات عبر «مجمع زايد الرياضي» بالفجيرة مما يعد نجاحاً بكل المقاييس، ونتطلع للعمل؛ لكي نحقق النجاح المنشود، ومواصلة سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة في كافة الجوانب، لاسيما تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وثقتنا كبيرة في كوادرنا الوطنية، كما أن الفجيرة تتمتع بقدرات تنظيمية عالية؛ من خلال احتضان مختلف الفعاليات؛ ومنها: بطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام، التي تندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي، الفجيرة حالياً على أعتاب استضافة حدثين عالميين في آن واحد؛ وهما اجتماع الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وبحضور ممثلي نحو أكثر من 120 دولة حول العالم، فضلاً عن منافسات البطولة التي تحظى بمشاركة أكثر من 1200 بين لاعب ومدرب.

من جانبه، استعرض خليل معروف مهام اللجان العاملة؛ وأبرزها: لجنة كبار الشخصيات والتسويق والترويج واللجنة الفنية والتقنية والأمنية والإعلامية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة دشنت أعمالها منذ فترة زمنية، وبما يساهم بالوصول للجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات بشكل مبكر، وتتطلع للمزيد من العمل والمثابرة على تحقيق النجاح.