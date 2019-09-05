اكتمال الاستعدادات لانطلاق كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتملت استعدادات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لإطلاق الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك الجولة الأولى من بطولة أم الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد نزالات البطولتين، مشاركة واسعة من رياضيي الجوجيتسو من كلا الجنسين ومن مختلف الأوزان والفئات العمرية.

وتنطلق الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو غداً الجمعة، في صالة مبادلة أرينا - مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتستضيف البطولة، مجموعة من أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة، للتنافس بنظام الحزام المفتوح وضمن فئات الناشئين (تحت 18 عاماً) والرجال (فوق 18 عاماً).

أما الجولة الأولى من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، المخصصة للسيدات، فتنطلق بعد غد السبت، في صالة مبارك بن محمد الرياضية بأبوظبي، وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات للناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً)، خلال الفعاليات التي تشهد مشاركة أكثر من 330 رياضية من تسعة أندية مختلفة على مستوى الوطن.

من ناحيته قال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «يفخر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالإقبال الكبير على المشاركة في البطولات المحلية من المواهب الوطنية التي تتطلع إلى المنافسة على أغلى الألقاب خلال الأيام القادمة، وستشهد النزالات تمثيلاً رائعاً للرياضيين من كلا الجنسين، وهو ما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة في الدولة وخارجها، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترجمة هذه الرؤية الحكيمة إلى واقع ملموس».

وأضاف: «تحمل هذه الفعاليات، أهمية بالغة كونها تساعد الرياضيين على صقل مهاراتهم على المستوى المحلي، وبالتالي الاستعداد الأفضل، لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية و العالمية، ومع أننا في بداية الموسم الرياضي، الذي تحفل أجندته بالكثير من الفعاليات الشيقة والمرتقبة، إلا أننا نتوقع ظهور مستويات مشرفة من القدرات الفنية، وتُعد هذه البطولات، فرصة مثالية للرياضيين والجماهير على حد سواء للتعرف إلى رياضة الجوجيتسو بشكل أكبر واكتساب قيمها، التي تنعكس إيجاباً على المستوى البدني والذهني والمجتمعي».

وتابع: «بالنظر إلى الدور الرئيسي، الذي تلعبه المرأة على مختلف الساحات، وما تحققه من إنجازات تدعو إلى الفخر والاعتزاز، فإننا نواصل السعي إلى توفير البيئة الملائمة لها من أجل تمكينها لإثبات نفسها على الساحة الرياضية.. ويتيح تنظيم بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، أمام المرأة إمكانية ممارسة رياضة الجوجيتسو والتطور فيها إلى أبعد الحدود».

وتأتي الجولات الافتتاحية لبطولتي كأس رئيس الدولة وأم الإمارات للجوجيتسو، في أعقاب الجولة الأولى من بطولة كأس نائب رئيس الدولة التي اختتمت أخيراً، وشهدت مشاركة أكثر من 150 لاعباً من 13 نادياً من جميع أنحاء الدولة.

وستجري الجولة الثانية من هاتين البطولتين يومي 7 و 8 فبراير، تليها الجولة الثالثة في 13 و 14 مارس.. علماً بأنه تم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى يصل مجموعها إلى 600 ألف درهم إماراتي لبطولة كأس رئيس الدولة و300 ألف درهم إماراتي لبطولة أم الإمارات.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تنطلق بطولة التسامح للجوجيتسو في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.

وتعد البطولة، أحدث المنافسات على جدول فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتتيح المشاركة لجميع لاعبي الجوجيتسو ممن لم يتجاوز عمرهم 18 عاماً، والذين جرى تصنيفهم وفق فئات الأطفال والبراعم والناشئين.