طواف إسبانيا للدراجات يكشف نباتات قنّب هندي على سطح مبنى









اسماء السيد - أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها اكتشفت على هامش طواف "فويلتا" للدراجات الهوائية، وجود نباتات من القنب الهندي الذي تنتج منها الحشيشة، مزروعة على سطح مبنى، التقطتها عدسات الكاميرا مباشرة على الهواء.

وأوضحت الشرطة أنه أثناء قيام مصور على متن مروحية، بتصوير الأجزاء الأخيرة من المرحلة الثامنة للطواف السبت، أظهرت كاميرا البث المباشر وجود هذه النباتات على سطح أحد المباني في إقليم كاتالونيا.

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وفتحت شرطة الإقليم الواقع في شمال شرق البلاد، تحقيقا بعدما انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير على مواقع التواصل، قبل أن تقوم بمصادرة نحو 40 نبتة أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الشرطة اليوم.

وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية توقيف خلال المداهمة، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن زارعي هذه النباتات.

ويعد طواف "فويلتا" المقام حاليا، واحدا من أبرز ثلاثة سباقات للدراجات الهوائية في أوروبا، مع طواف فرنسا الدولي وطواف "جيرو" الإيطالي.