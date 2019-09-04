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نجم المانشافت السابق تحت الشبهات بنشر صور إباحية للأطفال

تشتبه السلطات الجنائية الألمانية في قيام لاعب المنتخب الألماني ونادي ريال مدريد السابق كريستوف ميتسيلدر بنشر صور إباحية لأطفال، ما دفعها إلى القيام بتفتيش منزله ومصادرة كومبيوتره، كما أكدت وسائل إعلام ألمانية.

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الجنائية الألمانية تشتبه في قيام نجم المنتخب الألماني السابق كريستوف ميتسيلدر بنشر صور إباحية للأطفال. وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن الادعاء العام في هامبورغ بدأ بالفعل تحرياته حول اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً. كما تحدث موقع قناة "أر تي أل" الرياضية بالفعل عن قيام السلطات بتفتيش منزله.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" فقد أوقف المحققون ميتسيلدر في مدرسة هينيف الرياضية، حيث كان يكمل دورة تدريبية، وصادر المحققون هاتفه الخلوي ومن ثم رافقوه إلى منزله في مدينة دوسيلدورف، حيث جرى تفتيشه. وقام المحققون بمصادرة جهاز كومبيوتر من أجل تفتيش محتوياته، لكنهم لم يلقوا القبض على اللاعب الألماني.

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من جانبها قالت متحدثة باسم المدعي العام في هامبورغ لصحيفة "بيلد" إن السلطات تشتبه في "ألماني يبلغ من العمر 38 عاماً" بأنه نشر صور إباحية للأطفال.

وفقاً لتقارير إعلامية فإن المدعي العام في هامبورغ تلقى معلومات بشأن هذه الاتهامات من سيدة ألمانية كانت على علاقة باللاعب لأكثر من عام. وبحسب موقع "أن تي في" الألماني فقد قدمت السيدة 15 صورة إباحية للأطفال، قائلة إن ميتسيلدر كان قد أرسلها إليها عبر برنامج الدردشة واتسآب.

يُذكر أن المدافع الألماني الدولي كريستوف ميتسيلدر لعب بقميص بروسيا دورتموند وفاز معه بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" عام 2002، كما لعب مع ريال مدريد وفاز بلقب الليغا الإسبانية عام 2008، وفاز مع شالكه الألماني بكأس ألمانيا عام 2011. ومثل ألمانيا في بطولة كأس العالم عام 2002 التي نُظمت في كوريا واليابان، حيث حلّ المانشافت في المركز الثاني بعد الخسارة أمام البرازيل.