الان تتابع رئيس هيئة الرياضة يوجه الدعوة لـ 5 آلاف طالب لحضور مباراة الأخضر ومالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 54 دقيقة - 11:35 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الدعوة لـ5000 طالب من مدارس المنطقة الشرقية لحضور مباراة منتخب الأخضر السعودي مع منتخب مالي يوم غدٍ الخميس. وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع إدارة تعليم المنطقة الشرقية لتأمين وسائل النقل والوجبات.

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