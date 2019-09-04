شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر الموافقات الأمنية لتحديد ملعب نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يزال في انتظار ورود الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد مكان إقامة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيري للمباراة .
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.
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