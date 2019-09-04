شكرا لقرائتكم خبر عن أبوزيد يهدي رئيس الأوليمبية درع الشمس بعد الإنجاز الأفريقي التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الصحفي الإعلامي الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عصر اليوم، بعد الإنجاز التاريخي لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وحققت البعثة المصرية المركز الأول عن جدارة واستحقاق بالفوز بأكبر عدد من الميداليات لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية على مدار المشاركة في دورات الألعاب الأفريقية.

وأهدى أبوزيد درع النادي لحطب، تقديرا لدوره على هذا الإنجاز الذي تحقق في عهده، وما يقوم به من دور كبير لوصول مصر لهذه المكانة الأفريقية والعالمية.

وتم إهداء درع الشمس لرئيس اللجنة الأوليمبية في حضور ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، ومحمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور.