ماركا تعلن موعد حسم برشلونة لـ صفقة نيمار

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص فشل صفقة إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة.



وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن صفقة إنتقال "نيمار" إلي برشلونة لم تفشل، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن النادي الكتالوني قرر تأجيل حسم صفقة اللاعب البرازيلي إلي فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو قد يمتد الأمر أبعد من ذلك ليتم التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن الإحباط يسيطر على غرفة ملابس نادي برشلونة بعد فشل صفقة التعاقد مع "نيمار".

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وذكرت تقارير صحفية أن فشل صفقة اللاعب البرازيلي تسببت في توتر العلاقة بين جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب النادي الكتالوني، خاصة وأن الأخير كان قد حصل على وعدًا من بارتوميو لضم اللاعب البرازيلي هذا الصيف، وهو ما لم يحدث.

وأشارت التقارير أن جوسيب بارتوميو لن يستسلم ، وسيحاول العمل من وراء الكواليس لمحاولة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بنفس الطريقة التي اتبعها للفوز بخدمات فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.

وكان نادي برشلونة قد فشل في الوصول إلي اتفاق مالي مناسب مع باريس سان جيرمان للفوز بخدمات نيمار، رغم أن اللاعب أعلن بشكل واضح رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي.