ريال مدريد يسعى جاهداً لعودة هازارد

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

هازارد لاعب ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد جاهدين إلى عودة النجم البلجيكي هازارد. أو ربما أكثر دقة ، إنهم ينتظرونه لكي يعود الى التدريبات مرة اخرى.



غاب البلجيكي عن أول ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة

وقد أدى غيابه إلى إصابة الفريق بالملل والبالغة في البداية ، حيث تعادل مع فياريال وبلد الوليد.

في نهاية الموسم الماضي لضمان بقائهم على قيد الحياة. فقط البداية الضعيفة لليونيل ميسي من برشلونة هي التي جعلت المباريات الافتتاحية أسهل في البلع في العاصمة.

لقد أصيب هازارد بجروح في 16 أغسطس ، مما أدى إلى خروجه من رحلة إلى غاليسيا لافتتاح موسم 2019/20.

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على نحو متفائل ، كان من المتوقع أن يعود في الوقت المناسب ليواجه فياريال ، لكن هذه التقارير أثبتت أنها غير صحيحة.

والعودة إذا سارت الأمور على ما يرام الآن ، فكل الأنظار تدور حول ليفانتي ، أول معارض مدريد بعد الفاصل الدولي في 14 سبتمبر.

في ملعب سانتياغو بيرنابيو. باستثناء النكسات ، سيظهر هازارد لأول مرة مع قميصه رقم 7 في غضون عشرة أيام ، وفي الحقيقة ، إنه أفضل شيء يمكن أن يطلبه لوس بلانكوس. لقد تم تفويت قدرته على التغلب على المدافعين ، على سال لعابه ، للمساعدة والنتيجة حتى قبل أن ينظر إليه باللون الأبيض.

حتى مع إدراك قدرته ، فإن المزاج الذي سيحققه قد يكون أكثر أهمية من جانب كرة القدم في الأشياء.

سيستمتع الفريق والمعجبون برؤيته وهو يلعب ، ولا يسع هذا الجو إلا أن يكون جيدًا.

لا يوجد أي من اللاعبين في الصيف لديهم نفس الشعور من حولهم. ريال مدريد ينتظرون المخاطر. فقط ثلاث مباريات في هذا الموسم ، يحتاجون إلى لاعب الامتياز لجعل القوس.