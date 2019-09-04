ترتيب كل قمصان فرق دوري ابطال اوروبا 2019/20

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

قميض انترميلان

والآن بعد أن بدأت أكبر بطولات الدوري في أوروبا رسمياً وتم حل جميع جولات التصفيات ، يمكن لعشاق كرة القدم سماع النشيد الأيقوني للمسابقة بالفعل.



للأسف ، لا يزال أمامنا استراحة دولية ، لكن المباريات الافتتاحية تضم كلاسيكيات مثل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة وباريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.

سيكون موسمًا مثيرًا آخر لكرة القدم الأوروبية ، لكن بينما نرفع أقدامنا تحسباً ، فقد قررنا إلقاء الضوء على الفرق الـ 32 التي تتنافس.

نحن نتحدث مجموعات كرة القدم. مع اكتساب الأزياء الرياضية شعبية مع كل عام ، تتنافس العلامات التجارية أكثر من أي وقت مضى لإنتاج أفضل قمصان بالقميص لأكبر الفرق في أوروبا.

كل مجموعة دوري ابطال اوروبا في المرتبة وعلى الرغم من أننا قمنا بالفعل بتصنيف كل مجموعة من مجموعات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبنا هذا الموسم ، فقد اخترنا توسيع الشبكة إلى مستوى قاري وتقييم دوري أبطال أوروبا.

لذلك ، دون مزيد من اللغط ، هنا هو حكمنا على حزمة الحالية من المنافسين الأوروبيين هذا الموسم وكيف أداؤهم عندما نقارن قمصانهم 2019/20 المنزل.

32. تشيلسي ما زلنا مقتنعين بأن شخصًا ما في نايكي يغفو على رسم تخطيطي عند تصميم الملمس لهذا ولا يمكننا معرفة ما هو أكثر حرجًا: التصميم أم ارتداء عدن هازارد؟

31. ليل نمط آخر للنسيج يصرخ فقط "فوضوي" وخاصة عندما يتم تشغيله عبر شعار العلامة التجارية وشعار النادي والراعي كما لو أنهم جميعًا قاموا بقص الطلاء.

30. بوروسيا دورتموند من المثير للجدل وضع مجموعة من دورتموند منخفضة جدًا في هذه التصنيفات ، لكننا لسنا من عشاق فكرة الماس بأكملها على الصدر والكتفين. مرة أخرى ، يتبادر إلى الذهن الفوضى.

29. جينك ربما لن يبدو هذا بعيدًا عن مكانه في دوري الأحد وهذا ليس شيئًا جيدًا. أيضا ، وجلب مظلة لأنها تمطر الرعاة.

28. غلطة سراي بالنسبة لنادي لديه مثل هذا التاريخ الغني بشرائط الجودة ، يبدو هذا أشبه بلعبة بيجاما أو ستائر جدتك.

27. زينيت سانت بطرسبرغ مرة أخرى ، نايكي في حاجة إلى تهدئة الأشياء مع الملمس هنا (يبدو وكأنه شيء من علبة في Breaking Bad) ، ولكن شارة Zenit وكفيلها يتزوجان بشكل جيد دائمًا.

26. نابولي لا شك في أن هذا القميص سيكون له معجبيه ، لكن نابولي ذهب لمزيج من التلفزيون الثابت والتمويه المائي للملمس. نحن لا نبيع

25- دينامو زغرب لسبب ما ، هذا يذكرنا بجدية بمجموعة إيبسويتش تاون. واحدة من البلوزات الأولى في القائمة التي دفعتنا لتجاهل أكتافنا.

24. شاختار دونيتسك كيف تفسد القميص برعاية أيها السيدات والسادة. هناك شيء يبدو رخيصًا جدًا عن الشعار ، وهو عار لأنه مظهر جميل إلى حد ما.

23. بايرن ميونيخ يبدو تصميم الجذع أقل شبهاً بأليانز أرينا وأكثر تشابكًا مع هوديس مبطن يمكنك الحصول عليها من بريمارك. إنه يفسد شريطًا بسيطًا وأنيقًا.

22. لوكوموتيف موسكو مع الأخذ في الاعتبار لون البليت المؤسف الذي يتعين على Lokomotiv العمل معه ، فهذا جهد قوي ...

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21. ليون لا يمكنك أن تخطئ كثيراً في قميص ليون. ما يعيق جهود هذا العام هو خطوط الكتف غير المرئية عملياً والفرصة الضائعة لدمج اللونين الأحمر والأزرق.

20. ر. سالزبورغ قد تكون هذه المجموعة الأكثر إحباطًا في القائمة بأكملها لأنه ، على الرغم من المحبة تمامًا للتصميم العام ، لا يمكننا التعرف على مدى شعار ريد بُل.

19. يوفنتوس نحن لا نكره هذا الخروج عن التقاليد بقدر ما يكره البعض ، لكنه يتضاءل بالمقارنة مع تصاميم يوفنتوس الأخرى ، ونحن لسنا مقتنعين من الشريط الوردي المركزي.

18. مانشستر سيتي تعريف منتصف الطريق. لسنا متأكدين من أننا سنقرر أبدًا ما إذا كانت الكتفين والخطابات اللطيفة تعمل لنا أم لا.

17. أولمبياكوس تم إرسال هذا الإصدار الرائع من اليونان إلى أسفل من قِبل راعٍ آخر يبحث عن الحقيقة. لا يمكنك التغلب على المشارب الرفيعة عندما يتعلق الأمر بأديداس.

16. ار بي لايبزيغ نحن لسنا متوحدين بشأن اجتماع اللونين الأبيض والرمادي مع نظام الألوان ، لكننا لا نكره ذلك أيضًا. والحمد لله ، ذهبوا أقل شراسة على شعار ريد بول من جيرانهم النمساويين.

15. باير ليفركوزن لن تطير على الرفوف في ألمانيا ، لكنها مع ذلك جهد قوي. تحصل الخطوط الحمراء المائلة والنقاط السوداء على الكتفين على إبهام منا.

14. برشلونة مقاضاة لنا ، نحن لا نمانع إصدار برشلونة الأخير. يتطلب الأمر كل الأشياء التي نحبها في طقم أدوات كرواتيا ، ويضيف بعض الذوق الكاتالوني عند ذوي الياقات البيضاء ، لكنه يفتقر إلى شيء إضافي بسيط.

13. كلوب بروج كلمة واحدة: ذكية.

12. ليفربول لقد كان مشجعو ليفربول مدللين تمامًا بجودة مجموعاتهم في السنوات الأخيرة ، وفي حين أننا بكل تأكيد من المعجبين بجهدهم الأخير ، فهناك 11 فقط نحبهم أكثر.

11. بنفيكا هذا يركب بفخامة الخط الفاصل بين الحديث والخمر. ذلك ، وحقيقة شارة بنفيكا ، ونظام الألوان والشعار كانت مباراة جمالية مصنوعة في الجنة.

10. توتنهام التعريف المطلق لـ "أقل هو أكثر". نايكي هم أسياد الحفاظ على تصميمات توتنهام في غاية البساطة وسيظهر هذا الأمر مع شارة دوري أبطال أوروبا على الأكمام.

9. اتالانتا فينتيج سيري أ هو ناز فقط من كل ألياف هذه المجموعة. كررت Atalanta أن الياقات الكلاسيكية تتزوج بشكل مثالي مع خطوط رفيعة وأننا نحب تمامًا الراعي المركزي والشارة.

8. ريد ستار بلغراد وليمة حمراء وبيضاء على العيون. لقد تم استنزافها قليلاً - وجازبروم لا تتوافق مع نظام الألوان - إلى الارتفاع

7. ريال مدريد الأبيض والذهب في كل مكان تماما. لم يكن هناك حاجة إلى المزيد ونحن ببساطة نحبها.

6. باريس سان جيرمان كان قميص فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم قد تأخر منذ فترة طويلة عن إحداث تغيير كبير ، وقد قام نايك بعمل رائع هنا ، مستخدمًا شريطًا أبيض وأحمرًا ذكيًا خرج عن طريق راعي رقيق.

5. اياكس لن تفوز بجوائز الأصالة ، لكن أديداس نجحت في تفخر أياكس بقميص أنيق آخر ، مما يثقل بشكل مثالي الكتلة الحمراء المركزية ويضيف بعض الخطوط الجميلة إلى الجوانب.

4. فالنسيا فالنسيا بسيطة ونقية وكلاسيكية. لم يعد بوما بحاجة إلى القيام به لجعل هذا الشكل جميلًا ونحن سعداء بأنهم لم يفعلوا.

3. أتلتيكو مدريد ستغفر لتفكيرك في أن لدينا صنمًا للمجموعات الحمراء والبيضاء في هذه المرحلة ، لكن هل يمكنك إلقاء اللوم علينا عندما يصدر أتلتيكو هذا الجمال؟ انها ماستر في الزواج من راعي لتصميمك.

2. سلافيا براغ كان بوما قد تهمس في أذننا أن الشارة كانت نجمة حمراء هائلة ولم يكن هناك راع ، وكنا قد بيعنا. هل يمكن أن يقول لنا أحدهم أين نشتري هذا؟

1. انتر ميلان كانت مجموعات إنتر ميلان الثلاثة جميعها من العوالم المطلقة هذا الموسم ، ويتفوق قميصهم على أي شيء آخر في دوري أبطال أوروبا. الملمس حول الراعي هو اختيار التصميم الملهم.