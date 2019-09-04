مشهد غريب يحدث لأول مرة في دوري الدرجة الأولى السعودي

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

دوري الدرجة الأولى السعودي

حدث مشهد غريب في مباراة التقدم أمام الأنصار التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الثالثة في اطار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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وكان المشهد الغريب في المباراة أثناء تواجد لاعب واحد فقط من فريق الأنصار على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب مشكلة إدارية.

وتبعاً لقائمة المباراة، فإن الأنصار بدأ المباراة بتشكيل يضم علي العامري في حراسة المرمى، ديفيد أوتشانج، نور الرشيدي، كامل فلاتة، علي المولد، مشعل المطيري، حمزة عمر، عيسى العمودي، عاصم العمودي، موسى الترجمي، عبدالله الشنقيطي، فيما كان اللاعب باسم الشريف، الاحتياط الوحيد على دكة البدلاء.

وتعتبر خسارة اليوم هي الثانية للأنصار بعد ثلاث جولات، رغم أنه قادم من الجولة الثانية بفوز ثمين على جاره أحد 3 /1 في ديربي المدينة المنورة، فيما يسجل التقدم بهذا الفوز أول ثلاث نقاط في رصيده، بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية.