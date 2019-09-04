شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلى الجديد: مصر رائعة ولم أتردد لحظة لتولى المهمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ميشيل ياناكوني مدرب حراس النادي الأهلي الجديد ،أنه لم يتردد في قبول المهمة ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر، مشيراً إلى انه يعيش أجواء رائعة في مصر .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر ، بعقد يستمر لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم آخر حسب اتفاق الطرفين.

وكشف مدرب حراس المرمي للاهلي لتصريحات لصحيفة "Walfoot" البلجيكية، عن علاقته بالمدير الفني الجديد للأهلي ، قائلاً "بداية علاقتي بفايلر قد جاءت بالصدفة أثناء مباراة جمعت بين فريقي القديم وفريق اندرلخت البلجيكي الذي كان يدربه فايلر ، وحدث حديثًا بينه وبين مساعده ديفيد سيسا باللغة الألمانية، ومن هنا بدأت صداقتنا واستمر التواصل بيننا ا".

وأضاف ياناكوني ، تلقيت اتصالا من مساعد فايلر ، من أجل الانضمام للجهاز الفني للأهلي، موضحاً أنه قام بالبحث عن ناديه جديد وعلم أنه الأكثر ألقابًا في إفريقيا، وإنها فرصة رائعة بالنسبة له.

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وعن الأجواء في مصر ، علق مدرب حراس الاهلي ، الأجواء هنا رائعة فهناك شخصين لخدمته لإحضار زجاجات المياه والمعدات التدريبية، مؤكداً أن مشجعي الأهلي في الاستاد يتعدي الـ 70 ألف شخص.

وأكد مدرب الحراس ، أنه لم يسبق له أن يعيش هذا الأجواء كمدرب حراس مرمي ، حيث يطلبون منه التقاط الصور التذكارية، مشيراً إلى انه يحاول التأقلم على الأجواء في مصر.

واختتم تصريحاته قائلاً " أول مباراة مع الأهلي يوم الجمعة المقبلة في غينيا الاستوائية بدوري أبطال إفريقيا، وهي رحلة تمتد لـ11 ساعة مع توقف ترانزيت في إثيوبيا، وهي فرصة لاكتشاف كرة قدم جديدة ومختلفة"، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يسعي للتتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا".