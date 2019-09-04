شكرا لقرائتكم ميتشو يكشف محاولة الأهلى خطفه من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، أن النادى الأهلى سبق وحاول خطفه من الزمالك بعرض مقابل مادى أكبر من أجل موافقته على تغيير وجهته وتولى تدريب المارد الأحمر.

وقال ميتشو فى تصريحات لصحيفة "سويتان" الجنوب أفريقية، أن الأهلى عرض عليه أموال أكبر من الزمالك، إلا إنه رفض والتزم باتفاقه مع الزمالك، خاصة و إنه من أكبر الأندية فى القارة الأفريقية. Advertisements

تابع مدرب الزمالك حديثه، أن الزمالك كان يرغب فى التعاقد معه فى موسم 2017 إلا أن فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى نجح فى الحصول على خدماته، معربًا عن سعادته بتدريب الفارس الأبيض، متمنيًا تحقيق الانجازات معهم.

أضاف الخواجة الصربى، إنه لا يمانع من العودة للتدريب فى جنوب أفريقيا، على الرغم من التقرير الصحفية التى اتهمته باتهامات باطلة عقب رحيله عن تدريب أورلاندو بيراتس.