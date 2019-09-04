النصر والقناة حبايب فى دوري المظاليم...

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جدة - عمرو شويل انتهت المباراة الودية التي جمعت نادي النصر بنظيره نادي القناة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعدادات للموسم القادم بالدوري الممتاز "ب".
جاءت المباراة قوية مليئة بالاثارة والحماس وأحرز هدفي النصرإبراهيم بافاي من ركنية قابلها بتسديدة في المرمي ومحمود سيد بضربة رأس من ركنية، وأحرز هدفي القناة كلا من محمد خليفة ولالا .
يخوض النصر مباراة ودية مع حرس الحدود غداً الخميس في الثامنة مساء بدار الدفاعية، كما سيواجه نادي طنطا بطنطا يوم الأربعاء القادم والإعلاميين يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر وفاركو يوم 18 سبتمبر.
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