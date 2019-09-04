شكرا لقرائتكم عدنان حلبية: معروف يوسف خارج حسابات المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار عضو مجلس المصري البورسعيدي في تصريحات لقناة "تايم سبورت" ، إلى أن المصري يمتلك عدد من اللاعبين المميزين في نفس مركز معروف يوسف ، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لم تطلب التعاقد مع اللاعب النيجيري .
واستقر مسئولو نادى الزمالك، على قيد النيجيرى معروف يوسف فى قائمة الفريق الأبيض بالموسم الجديد، تمهيدًا لإعارته لأحد أندية الدورى المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت هناك تقارير قد أشارت أن المصري البورسعيدي يقترب من التعاقد مع معروف يوسف خلال الانتقالات الحالية .
كانت هذه تفاصيل خبر عدنان حلبية: معروف يوسف خارج حسابات المصرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.