شكرا لقرائتكم عدنان حلبية: معروف يوسف خارج حسابات المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك خارج حسابات الفريق ، مشيراً إلى أن قائمة المصري اكتملت من حيث عدد اللاعبين الأفارقة .

وأشار عضو مجلس المصري البورسعيدي في تصريحات لقناة "تايم سبورت" ، إلى أن المصري يمتلك عدد من اللاعبين المميزين في نفس مركز معروف يوسف ، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لم تطلب التعاقد مع اللاعب النيجيري .

Advertisements

واستقر مسئولو نادى الزمالك، على قيد النيجيرى معروف يوسف فى قائمة الفريق الأبيض بالموسم الجديد، تمهيدًا لإعارته لأحد أندية الدورى المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت هناك تقارير قد أشارت أن المصري البورسعيدي يقترب من التعاقد مع معروف يوسف خلال الانتقالات الحالية .