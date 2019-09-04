شكرا لقرائتكم تدريبات قوية للاعبى الزمالك في مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل .

وقام انطونيو مدرب الأحمال بإحضار أدوات تأهيل خاصة قام اللاعبين باستخدامها لزيادة معدلات المرونة والرشاقة لديهم .

وعقب ذلك تم استكمال الحصة التدريبية بفقرة بالكرة واللعب من لمسة واحدة .

محاضرة فنية من ميتشو للاعبين

ألقى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لنهائي الكأس أمام بيراميدز الأحد المقبل .

وقام المدرب بإحضار سبورة وقام بشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين .

وأكد المدرب على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة .

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الزمالك يسابق الزمن للحاق حازم امام بنهائى الكأس

كثف نادى الزمالك من اعداد ظهيره الأيمن حازم امام للحاق بمباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر اقامتها الأحد المقبل.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، وسط أنباء عن حضور جماهيرى كبير مرتقب حال موافقة الأمن على التواجد.

تأهيل حازم إمام لمباراة الزمالك وبيراميدز

أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بالنادي حصة تأهيلية خاصه بالجمانيزيوم وذلك على هامش المران المقام حاليا استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل .

ويأتي ذلك وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة، حيث قرر المدرب اكتفائه بهذه الفقرة وعدم آداء التدريبات الجماعيه اليوم.