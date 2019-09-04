أسوان يتعاقد مع حسن يوسف لمدة موسم على سبيل الإعارة...

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جدة - عمرو شويل تعاقد فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى، مع حسن يوسف لاعب طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . Advertisements ومازال الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى يبحث عن صفقات أخرى لتدعيم الفريق، حتى يؤدى بشكل جيد فى الموسم المقبل ويستطيع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة. ضم أسوان محمد مصطفى "ميدو" صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبد العزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبد العزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجت، وبيراميدز، ومحمود عيسي مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.

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