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شكرا لقرائتكم "كاف" يمهل الزمالك 26 يوما قبل استبعاده من دورى الأبطال رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم
وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك و الخاص بتراخيص الأندية ، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.
كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الإحترافية و بالتالي إستبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
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