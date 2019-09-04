شكرا لقرائتكم رسميا.. الإنتاج الحربى يضم باسم مرسى لمدة موسمين بشكل نهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي الإنتاج الحربي في التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى. ويأتي انضمام باسم مرسي للانتاج الحربي في صفقة انتقال حر وعلي طريقة البيع النهائي وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب في قائمة الزمالك للموسم الجديد. Advertisements كان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسي في مواجهات الإنتاج الحربي ضد النادي الأبيض وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو الإنتاج الحربي متمسكين بظهور اللاعب في كل المباريات . ووقع باسم مرسي علي العقد الجديد في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق.

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