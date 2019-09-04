شكرا لقرائتكم الجونة يهزم قنا 4-0 وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق نادي الجونة فوزا وديا اليوم، الأربعاء، على قنا برباعية نظيفة في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020.
سجل رباعية الجونة والتر بواليا وأحمد مجدي وإسلام محارب «هدفين».
وتنطلق دورة الجونة الودية يوم السابع من سبتمبر المُقبل على ملاعب نادي الجونة استعدادًا للموسم الكروي 2019-2020.
وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان في الدورة التي تنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر المُقبل.
وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر المُقبل الذي يشهد مباراتي النهائي والمركزين الثالث والرابع.
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