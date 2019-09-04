شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف فى بيان رسمى موقف ملعب نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يزال في انتظار ورود الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد مكان إقامة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز.

وأكد اتحاد الكرة فى بيان رسمى أنه بانتظار موافقة الأمن على الموافقات الخاصة بمكان النهائى والحضور الجماهيري للمباراة .