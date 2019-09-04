شكرا لقرائتكم الزمالك يسابق الزمن لإلحاق حازم إمام بنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف نادى الزمالك من اعداد ظهيره الأيمن حازم امام للحاق بمباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر اقامتها الأحد المقبل.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، وسط أنباء عن حضور جماهيرى كبير مرتقب حال موافقة الأمن على التواجد.

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تأهيل حازم إمام لمباراة الزمالك وبيراميدز

أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بالنادي حصة تأهيلية خاصه بالجمانيزيوم وذلك على هامش المران المقام حاليا استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل .

ويأتي ذلك وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة، حيث قرر المدرب اكتفائه بهذه الفقرة وعدم آداء التدريبات الجماعيه اليوم.