شكرا لقرائتكم الزمالك مطالب بسداد 160 ألف دولار لحل أزمة الاستبعاد من دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مطلع، أن تهديد "الكاف" باستبعاد الزمالك من دورى الأبطال، جاء بسبب التأخر فى سداد مستحقات عدد من اللاعبين على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ قرابة الـ 160 ألف دولار.
وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك والخاص بتراخيص الأندية، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.
كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الاحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
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