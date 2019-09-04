شكرا لقرائتكم الزمالك مطالب بسداد 160 ألف دولار لحل أزمة الاستبعاد من دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى الزمالك، أزمة كبيرة بعدما تلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي "الكاف" يطالب فيه الزمالك بسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادى لصالح اللاعبين قبل 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة وإرسال ما يفيد بإنهاء هذه الأمور المادية.

وكشف مصدر مطلع، أن تهديد "الكاف" باستبعاد الزمالك من دورى الأبطال، جاء بسبب التأخر فى سداد مستحقات عدد من اللاعبين على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ قرابة الـ 160 ألف دولار.

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وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك والخاص بتراخيص الأندية، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.

كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الاحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.