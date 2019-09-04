- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حرس الحدود يفوز على أهلى بنغازي وديًا بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل هدف فوز حرس الحدود لاعبه عمرو الحلواني من ركلة حرة مباشرة ليمنح الفوز لفريقه في اللقاء الودي وكان الحلواني قد انضم لحرس الحدود قادما من إنبي لمدة موسمين مقبلين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ويعتمد عليه طارق العشري بشكل أساسي في التحضيرات للموسم الجديد.
كان حرس الحدود قد ودع بطولة كأس مصر مؤخرًا ليكمل استعداداته من خلال الوديات للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود يفوز على أهلى بنغازي وديًا بهدف نظيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.