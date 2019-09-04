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حرس الحدود يفوز على أهلى بنغازي وديًا بهدف نظيف...

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جدة - عمرو شويل تغلب حرس الحدود بقيادة طارق العشري علي أهلي بنغازي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات حرس الحدود لخوض النسخة المقبلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

 

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سجل هدف فوز حرس الحدود لاعبه عمرو الحلواني من ركلة حرة مباشرة ليمنح الفوز لفريقه في اللقاء الودي وكان الحلواني قد انضم لحرس الحدود قادما من إنبي لمدة موسمين مقبلين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ويعتمد عليه طارق العشري بشكل أساسي في التحضيرات للموسم الجديد.

 

كان حرس الحدود قد ودع بطولة كأس مصر مؤخرًا ليكمل استعداداته من خلال الوديات للموسم الجديد.

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