شكرا لقرائتكم ميتشو يستعد لبيراميدز بـ سبورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى نهائى مسابقة كأس مصر، وعقد "ميتشو" جلسة فنية مع اللاعبين، منحهم خلالها بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها خلال المران.
وطالب الخواجة الصربى من اللاعبين، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الفنية، وتنفيذها بدقة خلال التدريبات، من أجل الاستعداد جيدًا لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس.
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